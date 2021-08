MIUI 12.5 cały czas trafia na kolejne smartfony Xiaomi. Również jej submarek i tym razem aktualizacja jest udostępniana na modele Redmi Note 10, Redmi 8, 8A i 7A. Uaktualnienie dla wspomnianych urządzeń pojawiło się na wybranych rynkach. Tylko dla jednego z nich w wersji global.

Redmi Note 10 dostaje MIUI 12.5 w postaci firmware oznaczonego ciągiem znaków V12.5.2.0.RKGMIXM. Bazuje on na Androidzie 11 i w wersji OTA waży 2,5 GB. To właśnie w tym przypadku mamy do czynienia z aktualizacją dla wersji global. Pozostałe modele otrzymały nowe oprogramowanie dla urządzeń pochodzących z chińskiej dystrybucji. Dla Redmi 8, 8A i 7A są to odpowiednio wydania V12.5.1.0.QCNCNXM, V12.5.1.0.QCPCNXM oraz V12.5.1.0.QCMCNXM.

Aktualizacja MIUI 12.5 dla Redmi Note 10, 8, 8A i 7A wkrótce na innych rynkach

Uaktualnienie do MIUI 12.5 dla wspomnianych smartfonów na razie zostało udostępnione tylko na części rynków. Aktualizacja dla Redmi Note 10, 8, 8A oraz 7A trafi jednak wkrótce także do użytkowników z innych regionów. Jest to kwestia maksymalnie kilku tygodni.

