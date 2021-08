Honor X20 5G pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Honor X20 5G to nowy średniak marki. Mamy rendery telefonu. Jest też częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy, co wiemy o modelu Honor X20 5G.

Honor X20 5G doczekał się przecieku. Mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery prasowe smartfona. Przy okazji została potwierdzona częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiadomo o nowym telefonie chińskiej marki. Na razie są to dosyć szczątkowe informacje.

Smartfon Honor X20 5G ma ekran z podwójnym wcięciem dla kamery do selfie. Jej szczegóły nie są znane. To samo dotyczy wyświetlacza, ale producent już potwierdził, że panel wspiera odświeżanie obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajdzie się procesor wykonany w 6-nm. Prawdopodobnie będzie to MediaTek Dimensity 1100. Nie zabraknie też łączności z sieciami nowej generacji.







Kompletna specyfikacja techniczna Honor X20 5G tajemnicą

O smartfonie Honor X20 5G wiadomo też tyle, że ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe dwa nie są znane. Producent potwierdził również to, że bateria będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 66 W. Pozostała specyfikacja techniczna telefonu na ten moment pozostaje tajemnicą. Więcej szczegółów z pewnością poznamy w niedługim czasie.

