Pixel 6 Pro to flagowiec Google, który nie będzie tani. Cena smartfona będzie wysoka, co potwierdził Rick Osterloh. Ile może kosztować Google Pixel 6 Pro?

Google Pixel 6 Pro został potwierdzony przez firmę. Cena smartfona do tej pory nie jest znana. Jednak producent już teraz zdaje nam się sugerować, że na nowy telefon warto zacząć odkładać pieniądze już teraz. Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił Rick Osterloh, starszy wiceprezes firmy w dziale sprzętu i usług.

Dokładna cena Google Pixel 6 Pro nie jest jeszcze znana. Jednak Osterloh w wywiadzie zasugerował, że będzie wysoka. Wyjaśnił, że klienci dostaną naprawdę wysokiej jakości produkt z półki premium. Następnie dodał, że będzie można liczyć na unikalne rozwiązania.

Wysoka cena Google Pixel 6 Pro z powodu innowacji

Google Pixel 6 Pro otrzyma autorski procesor Tensor. Samo to już wpłynie na to, że cena smartfona nie będzie niska. Klienci będą zmuszeni zapłacić tak zwany podatek od nowości, co trzeba mieć na uwadze. Na pewno trzeba będzie się liczyć z wydatkiem na poziomie przekraczającym kwotę tysiąca euro. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+

autorski procesor Whitechapel

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

