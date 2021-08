MIUI 13 to nowa nakładka. CEO Xiaomi zasugerował, że w sierpniu jej jednak nie zobaczymy. Są opóźnienia. Wiadomo tylko tyle, że MIUI 13 pojawi się w 2021 r.

MIUI 13 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów chińskiej marki, która pojawia się w przeciekach nie od dziś. Czy rzeczywiście zobaczymy ją jeszcze w sierpniu, co sugerowały plotki? Wygląda na to, że jednak nie i pojawią się opóźnienia. Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił sam CEO Xiaomi, Lei Jun.

CEO Xiaomi zabrał głos w sprawie MIUI 13 i przekazał na łamach społecznościówki Weibo, że premiera nowego oprogramowania nadal planowana jest przed końcem 2021 r. To jednak nie zwiastuje zbyt optymistycznie na szybką zapowiedź. Jest już w zasadzie pewne, że w tym miesiącu oficjalna prezentacja software się nie odbędzie i trzeba będzie poczekać dłużej.

Opóźnienia w premierze MIUI 13 to niekoniecznie złe wieści

CEO Xiaomi wyjaśnia, że zespół odpowiedzialny za oprogramowanie skupia się obecnie na doszlifowywaniu nakładki MIUI 13. To akurat dobrze wróży dla jej przyszłości. Użytkownicy oczekują dopracowanego software, a nie z mnóstwem błędów, na co w przeszłości zresztą się skarżyli. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

