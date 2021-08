Mi 12 to nadchodzący flagowiec Xiaomi. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Smartfon będzie mocny. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 12.

Xiaomi Mi 12 to flagowiec, który pojawia się w przeciekach nie od dziś. W planach jest także nowy model Ultra. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Wiemy, że będzie to jeden z pierwszych telefonów na rynku z nowym układem Snapdragon 898. Zobaczmy, co już wiadomo o wyposażeniu Xiaomi Mi 12.

Smartfon otrzyma ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO. Dzięki temu Xiaomi Mi 12 zapewni zmienne odświeżanie obrazu. Będzie to około 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy wspomniany procesor Snapdragon 898, który będzie wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM.

Xiaomi Mi 12 ma dostać także aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP, który opracowuje Samsung. Jego szczegóły nie są jeszcze znane, ale wiemy, że zapewni on możliwość łączenia wielu pikseli w jeden. Bateria ma mieć pojemność około 5000 mAh. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 12 – specyfikacja techniczna

~6,8-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości QHD+

procesor Snapdragon 898

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 200 MP

bateria o pojemności ~5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

