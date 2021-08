Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Buds 2 i Galaxy Watch 4 – wycieka cena produktów

Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Watch 4 to produkty, które były obiektem wielu przecieków. Do sieci wyciekły cena każdego z nich. Są to kwoty w euro, które będą obowiązywać na terenie państw europejskich. Zobaczmy, ile zapłacimy za te nowości.

Cena urządzeń Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Watch 4 i Buds 2

Samsung Galaxy Z Fold 3 – 1899 lub 1999 euro

Samsung Galaxy Z Flip 3 – 1099 lub 1149 euro

Samsung Galaxy Watch 4 – 379 lub 409 euro

Samsung Galaxy Buds 2 – 159 euro













W szczególności dużym zaskoczeniem jest cena smartfona Samsung Galaxy Z Flip 3, która jest odczuwalnie niższa w porównaniu do poprzednika. W przypadku składanego modelu Z Fold 3 nie ma większych zmian. Telefon nadal nie będzie tani, co jednak nie jest żadnym zaskoczeniem. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na konferencję Unpacked i prezentację wspomnianych nowości.

