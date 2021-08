Samsung Galaxy S22 ma dostać nowy sensor RGBW 50 MP

Samsung Galaxy S22 zbliża się wielkimi krokami. Nowe smartfony były obiektem wielu przecieków. Teraz pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny. Dowiadujemy się, że firma chce tu umieścić nowy sensor RGBW 50 MP. Tak więc nie ma co liczyć na matrycę 200 MP, która pojawiała się w starszych plotkach.

Samsung Galaxy S22 otrzyma więc sensor, po który takie Huawei sięgnęło już kilka lat temu. Rozwiązanie RGBW zaimplementowano już w modelu P8. Wiąże się to z rozmieszczeniem pikseli, co w konsekwencji ma przełożyć się na redukcję szumów i możliwość robienia lepszych zdjęć. Jak to będzie działało w praktyce, to przekonamy się z czasem.

Samsung Galaxy S22 otrzyma sensor RGBW 50 MP, ale ten 200 MP też jest w drodze

Samsung pracuje także nad wspomnianym sensorem z matrycą 200 MP. Nie ma on trafić do modeli z serii Galaxy S22, ale samo rozwiązanie jest w przygotowaniu. Mało tego, bo premiera tej technologii może odbyć się już w przyszłym miesiącu.

