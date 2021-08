Redmi Note 10 JE dołącza do już całkiem niemałej rodziny smartfonów submarki Xiaomi. Cena nie została podana, ale powinna być niska. Wiemy, że sprzedaż telefonu w Japonii rozpocznie się 13 sierpnia. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 10 JE.

Smartfon Redmi Note 10 JE ma procesor Snapdragon 480 z obsługą 5G. Wyświetlacz to 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. SoC wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Jest też bateria o pojemności 4800 mAh, która wspiera ładowarki o mocy 18 W.

Redmi Note 10 JE ma także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Uzupełniają go dwa czujniki z matrycami 2 MP. To czujnik głębi oraz kamerka do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi Note 10 JE – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 480 5G

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

Felica

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

