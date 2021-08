Mi 11T Pro potwierdzony. Nowy flagowiec Xiaomi coraz bliżej

Mi 11T Pro to nowy flagowiec Xiaomi. Został dostrzeżony na stronie malezyjskiego urzędu SIRIM. To oznacza, że premiera Xiaomi Mi 11T Pro jest nieodległa.

Xiaomi Mi 11T Pro to jeden z co najmniej dwóch nowych smartfonów, których premiera jest już blisko. Jeden z nich został ostatnio dostrzeżony na stronie FCC. Teraz droższy wariant pojawił się w malezyjskim urzędzie SIRIM. Pod kryptonimem 2107113SG. Pod takim znaleziono go również w bazie EMEI.

Xiaomi Mi 11T Pro będzie flagowcem, który zapewne otrzyma układ Snapdragon 888 oraz wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ lub też już QHD+. FCC ponadto ujawniło nam obecność modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G i moduł NFC. Całość ma pracować pod kontrolą autorskiej nakładki MIUI 12.5.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11T Pro tajemnicą

Na razie kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11T Pro nie przedostała się do sieci. Na te szczegóły przyjdzie nam jeszcze pewnie poczekać kilka tygodni. To informacje, które jednak z pewnością powinniśmy poznać przed premierą. Ta z pewnością jest nieodległa i powinna odbyć się we wrześniu lub październiku tego roku.

