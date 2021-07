Xiaomi Mi Mix 4 według przecieków miał być jednym z pierwszych urządzeń z MIUI 13. Teraz jednak pojawiły się nowe informacje w tym zakresie. Smartfon ma trafić na rynek wraz z oprogramowaniem MIUI 12.5, czyli tym aktualnym. Takie informacje przekazał na łamach społecznościówki Weibo leaker Digital Chat Station. W przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej firmy.

Xiaomi Mi Mix 4 trafi do sklepów z oprogramowaniem MIUI 12.5 opartym na systemie Android 11. Z czasem jednak zostanie mu udostępniona aktualizacja do nakładki z numerkiem 13. Ta w przypadku tego konkretnego modelu może już bazować na Androidzie 12. To jednak wyjaśni się z czasem.

Xiaomi Mi Mix 4 dostanie MIUI 13 jako jeden z pierwszych

Możemy się domyślać, że smartfon Xiaomi Mi Mix 4 będzie jednym z pierwszych telefonów chińskiej marki, które dostaną aktualizację do MIUI 13. To oprogramowanie zostanie zaprezentowane na tej samej konferencji. Ma ona odbyć się w sierpniu. Dokładny termin jest jednak tajemnicą.

