Pixel 6 – CEO Google zapowiada „głębokie inwestycje technologiczne”

Pixel 6 to nadchodząca seria smartfonów giganta, która była obiektem wielu przecieków. CEO Google, czyli Sundar Pichai w trakcie omawiania wyników finansowych za poprzedni kwartał, potwierdził, że premiera odbędzie się jesienią tego roku. Przy okazji zapowiedział „głębokie inwestycje technologiczne”. Co miał na myśli?

Przede wszystkim Google Pixel 6 ma otrzymać autorski procesor GS101, który ukrywa się pod nazwą kodową Whitechapel. Wiemy, że powstaje on we współpracy z Samsungiem. Już to będzie naprawdę dużą inwestycją technologiczną, o której wspomniał Pichai. Na tym jednak nie koniec, bo z pewnością będzie tego dużo więcej.

Google Pixel 6 ma być bardzo udanym smartfonem

Poza tym spodziewajmy się, że Google Pixel 6 otrzyma konkretny aparat fotograficzny. Zwłaszcza w wersji Pro (czy też XL), gdzie mają pojawić się duże możliwości z zakresu zoomu. Niedawno doszukano się informacji na temat funkcji ultratele. Do premiery pozostało jeszcze sporo czasu. Do tego momentu telefony będą jeszcze obiektem wielu przecieków.

