Oppo Reno 6 Pro Plus zmierza do Europy. Jednak pod inną nazwą. Jest cena

Oppo Reno 6 Pro Plus to smartfon, który wkrótce pojawi się w Europie. Cena jest znana. Jednak sama nazwa Oppo Reno 6 Pro Plus ma być nieco inna.

Oppo Reno 6 Pro Plus to smartfon, który debiutował kilka miesięcy temu. Teraz dowiadujemy się, że zmierza do Europy. Cena ma wynieść 799 euro. Poza tym wiemy, że zadebiutuje na Startym Kontynencie pod nieco inną nazwą. Będzie to Oppo Reno 6 Pro 5G bez dopisku Plus w nazwie.

Oppo Reno 6 Pro Plus ma 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Sercem telefonu jest Snapdragon 870 z 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W.

Ponadto Oppo Reno 6 Pro Plus ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe trzy mają matryce 16, 13 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z ColorOS 11. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą smartfonów z Androidem zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Oppo Reno 6 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 50 + 16 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160,8 x 72,5 x 7,99 mm

Android 11 z ColorOS 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do Netfliksa

źródło