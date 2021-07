Xiaomi Mi 12 może być pierwszym z układem Snapdragon 898 i LPDDR5X

Xiaomi Mi 12 to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Ma dostać układ Snapdragon 898. Poza tym Xiaomi Mi 12 może być pierwszym smartfonem z pamięcią LPDDR5X.

Xiaomi Mi 12 to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Będzie to jeden z pierwszych smartfonów z procesorem Snapdragon 898, którego to częściowa specyfikacja ostatnio pojawiła się w sieci. Teraz dowiadujemy się, że nowy układ Qualcomma może także wspierać pamięć RAM typu LPDDR5X. Standard został zatwierdzony przez JEDEC.

LPDDR5X to nowy standard dla kości RAM. Najważniejszą, choć nie jedyną zmianą, jest zwiększenie przepustowości z 6400 do 8533 Mbps. Poza tym poprawiono tu integralność sygnału czy niezawodność poprzez adaptacyjne zarządzanie odświeżaniem. Jeśli Snapdragon 898 rzeczywiście otrzyma wsparcie dla tych kości, to Xiaomi Mi 12 przetrze szlak.

Xiaomi Mi 12 pierwszym z układem Snapdragon 898 i LPDDR5X, ale nie jedynym

Plotki rzeczywiście wskazują na to, że Xiaomi Mi 12 będzie pierwszym smartfonem z procesorem Snapdragon 898. Podobnie było w przypadku poprzedniego flagowca, który też najpierw otrzymał nowy SoC Qualcomma. Potem jednak szybko trafi on także do modeli innych producentów. W tym Galaxy S22 Samsunga, których spodziewamy się w styczniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło