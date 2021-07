HarmonyOS 2.0 zapowiedziano w postaci aktualizacji w czerwcu. Jak dobrze wiemy nowy system operacyjny Huawei szybko zaczął zyskiwać użytkowników. Niedawno producent chwalił się bazą na poziomie 25 mln. W trakcie specjalnej konferencji, gdzie zaprezentowano smartfony z serii P50, ujawniono nowe liczby.

Huawei pochwaliło się, że HarmonyOS 2.0 ma już aż 40 mln instalacji. Tak więc nowi użytkownicy cały czas przybywają i to w bardzo szybkim tempie. To oznacza, że w każdej sekundzie baza powiększa się o 8 osób. To robi z pewnością wrażenie.

Aktualizacja HarmonyOS 2.0 także na starsze smartfony Huawei

Jak dobrze pamiętamy, Huawei zapowiedziało aktualizację do HarmonyOS 2.0 również dla starszych modeli urządzeń. Wśród nich są nawet kilkuletnie flagowce, jak te z serii Mate 9 i P10. To sprawia, że baza użytkowników oprogramowania powinna w najbliższym czasie stale rosnąć. W takim tempie pewnie przekroczy barierę 100 mln jeszcze w tym roku.

