Samsung Galaxy A52s już blisko. Jest cena smartfona w euro

Samsung Galaxy A52s to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Ostatnio dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench i tam dowiedzieliśmy się, że ma procesor Snapdragon 778G. Teraz pojawiła się cena telefonu w euro. Na razie jest to jedna kwota, która dotyczy konkretnej wersji.

Cena modelu Samsung Galaxy A52s w Europie ma wynieść 449 euro. To daje nam równowartość 2060 zł. Kwota dotyczy smartfona w wersji z 128 GB miejsca na dane. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że pojawią się także inne warianty. To jednak wyjaśni się z czasem.

Cena modelu Samsung Galaxy A52s atrakcyjna

Choć jest to kwota przekraczająca barierę 2 tys. zł, tak pamiętajmy, że dotyczy to smartfona z tak zwanej wyższej półki średniej. Kompletna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A52s nie jest znana. Spodziewamy się jednak, że względem poprzednika lepszy procesor nie będzie jedyną zmianą. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

