Realme 8s to nowy średniak chińskiej marki. W sieci pojawiły się rendery i specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co wiemy o modelu Realme 8s.

Realme 8s ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+, który będzie w stanie wyświetlać obraz w 90 Hz. Procesor to układ MediaTek Dimensity 810. SoC ma być wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Rendery prasowe możecie obejrzeć poniżej.











Ponadto Realme 8s ma baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie o mocy 33 W. Z tyłu znajdziemy aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme 8s – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

Android 11 z nakładką producenta

