Galaxy Z Fold 3 z S Pen już pewny. Są oficjalne rendery flagowca marki Samsung

Galaxy Z Fold 3 otrzyma wsparcie dla S Pen. Potwierdzają to nowe rendery smartfona marki Samsung. Prezentują one etui dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się już za dwa tygodnie. Tymczasem do sieci wyciekły nowe rendery prasowe telefonu. Na nich mamy okazję zobaczyć także piórko S Pen, jak i dedykowane etui dla telefonu, gdzie można je schować. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ma ekran, z którym można pracować z użyciem piórka S Pen. Jednak sam składany smartfon nie ma otworu, gdzie można schować rysik. Stąd też wspomniane etui „Note Pack„, gdzie można w razie potrzeby umieścić akcesorium. Rendery możecie obejrzeć w poniższej galerii.













Samsung Galaxy Z Fold 3 z S Pen zamiast modelu Note 21

Warto dodać, że Samsung już potwierdził brak modelu Note 21 w tym roku. Samo piórko S Pen jednak nie zostało uśmiercone i przystosowano je właśnie pod kątem modelu Galaxy Z Fold 3. Na pewno pojawią się jakieś unikalne funkcje powiązane z tym akcesorium. Jednak informacje na ten temat na razie nie wyciekły do sieci.

