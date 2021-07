Samsung Galaxy A52s w Geekbench. Ma układ Snapdragon 778G

Samsung Galaxy A52s już pojawiał się w przeciekach. Premiera tego smartfona z pewnością jest nieodległa. Teraz dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Dzięki temu dowiadujemy się, jaki procesor otrzyma nowy średniak koreańskiej marki.

Samsung Galaxy A52s testowany w bazie benchmarku Geekbench miał procesor Snapdragon 778G. To ten sam układ SoC, który trafił do Honorów 50. Znajdzie się też w Motoroli Edge 20. To całkiem wydajny chip, który osiąga dobre wyniki. Poza tym wiemy, że nowy model Koreańczyków otrzyma 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11, co jednak nie jest żadnym zaskoczeniem.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A52s na razie tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A52s nie jest znana. Trudno powiedzieć, co producent (poza procesorem) wymienił jeszcze względem modelu A52 sprzed kilku miesięcy. To wyjaśni się w niedługim czasie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne szczegóły.

