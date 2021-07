OnePlus 9T to smartfon, który pojawiał się w przeciekach niejednokrotnie. Spodziewaliśmy się, że będzie to flagowiec chińskiej marki na drugą połowę 2021 r. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje, jakoby urządzenie miało zostać anulowane. To byłoby jednoznaczne z tym, że sprzęt najprościej w świecie nigdy nie trafi na rynek.

Takie informacje przekazał na łamach Twittera młody leaker Max J., który w przeszłości niejednokrotnie serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Na przykład dotyczące ostatnich telefonów firmy z niższej półki cenowej. Powodów decyzji związanych z anulowaniem flagowca OnePlus 9T jednak nie ujawnił. Pozostają nam domysły.

OnePlus 9T mógł zostać anulowany z wielu powodów

Pamiętajmy, że OnePlus 9T mógł zostać wycofany z tegorocznych planów marki z naprawdę wielu powodów. Mamy globalny niedobór chipów. Poza tym widać, że strategia Chińczyków ulega zmianie. Ci celują w coraz to tańsze urządzenia. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej szczegółów. Być może konkretny powód tej decyzji kiedyś poznamy.

