Microsoft Surface Duo 2 to nowy smartfon z dwoma ekranami. Możemy zobaczy nowe zdjęcia. Te pokazują nam, że Microsoft Surface Duo 2 otrzyma potrójny aparat.

Microsoft Surface Duo 2 to nowy smartfon z dwoma ekranami, który już pojawiał się w przeciekach. Firma zamierza zaprezentować go jesienią tego roku. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia prezentujące prototyp nowego modelu. Na fotkach mamy okazję zobaczyć potrójny aparat fotograficzny.

Widzimy, że Microsoft Surface Duo 2 ma trzy obiektywy umieszczone na podłużnej wyspie. Specyfikacja techniczna tej kamery nie jest znana. Możemy jednak się domyślać, że nowy aparat fotograficzny zaoferuje dużo większe możliwości względem poprzednika. Poza tym wygląda na to, że czytnik linii papilarnych został umieszczony we włączniku. Zmieniono też położenie portu USB C.

Specyfikacja Microsoft Surface Duo 2 na razie tajemnicą

Microsoft Surface Duo 2 na razie skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Wiemy już, jak wygląda nowy smartfon. Jednak jego dokładna specyfikacja techniczna owiana jest tajemnicą. Ma jednak dostać nowy układ Qualcomma i pewnie będzie to Snapdragon 888. Poza tym spodziewajmy się łączności z sieciami 5G czy też modułu NFC.

