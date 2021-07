Vivo X70 Pro Plus pozuje na zdjęciach. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Vivo X70 Pro Plus to nadchodzący flagowiec. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o smartfonie Vivo X70 Pro Plus.

Vivo X70 Pro Plus to kolejny flagowiec chińskiej marki. Od premiery serii X60 upłynęło już trochę czasu i producent szykuje się do wprowadzenia na rynek następnych modeli. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie zapowiada się ciekawie.

Plotki mówią o tym, że Vivo X70 Pro Plus otrzyma wysokiej jakości ekran AMOLED E5 o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Nie zabraknie też szybkiego ładowania baterii. W przypadku przewodowego będzie to ładowarka o mocy 66 W. Natomiast bezprzewodowo proces ma odbywać się z mocą 50 W. Sama bateria ma mieć pojemność rzędu 4500 mAh.

Vivo X70 Pro Plus ma dostać także konkretny aparat fotograficzny

Vivo X70 Pro Plus dostanie też wysokiej jakości aparat fotograficzny. Ponownie powstanie on we współpracy z ZEISS. Producent wykorzysta sensor 1/1.5″ i gimbal, który zapewni stabilizację. Ma pojawić się także 5-krotny zoom optyczny oraz 100-krotny cyfrowy. Więcej szczegółów źródło informacji nie podało.

