Redmi K40G w drodze. Xiaomi szykuje model z SoC Snapdragon 870

Redmi K40G to nowy smartfon Xiaomi. Telefon ma dostać układ Snapdragon 870. Zobaczmy, co wiadomo o specyfikacji modelu Redmi K40G.

Redmi K40G to kolejny smartfon z serii, który jest szykowany przez Xiaomi. Plotki mówią o tym, że ma być bardzo podobny do edycji Gaming Edition. Zasadniczą różnicą ma być jednak procesor. W nowym telefonie będzie to SoC Snapdragon 870. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o specyfikacji technicznej Redmi K40G.

Plotki mówią o tym, że Redmi K40G względem modelu Gaming Edition nie ma się już w zasadzie różnić. Chodzi głównie o wymianę układu MediaTek Dimensity 1200 na wspomniany SoC Snapdragon 870. Pozostałe elementy specyfikacji technicznej pewnie pozostaną nietknięte. Lub też będą różnić się nieznacznie.

Tak więc w Redmi K40G spodziewajmy się ekranu AMOLED Full HD+ o przekątnej 6,67 cala. Następnie mamy baterię o pojemności 5065 mAh. Nie zabraknie też potrójnego aparatu fotograficznego z głównym sensorem 64 MP. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi K40G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5065 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

205 gramów

Android 11 z MIUI 12

