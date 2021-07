Realme Pad w przecieku. Jest specyfikacja techniczna tabletu

Realme Pad to nadchodzący tablet chińskiej marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Realme Pad.

Realme Pad to tablet, który niedawno pozował na renderach. Zobaczymy go wraz z pierwszym laptopem marki. Tymczasem doszło do przecieku i w sieci pojawiła się specyfikacja techniczna urządzenia. Realme Pad zapowiada się ciekawie i odpowiednia cena pewnie sprawi, że sprzęt spotka się z zainteresowaniem.

Realme Pad ma 10,4-calowy ekran z wąskimi ramkami o nieznanej rozdzielczości. Podobnie jest z procesorem, który na razie owiany jest tajemnicą. Wiadomo jednak, że SoC ma być wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 64 GB miejsca, które pewnie da się rozbudować z użyciem karty microSD.

Tablet Realme Pad ma również złącze USB C, poprzez które będzie można ładować baterię o pojemności 7100 mAh. Sprzęt ma wymiary 246,1 × 155,8 × 6,8 mm. Wiemy też, że opcjonalnie będzie dostępny z modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Realme Pad – specyfikacja techniczna

10,4-calowy ekran o nieznanej rozdzielczości

nieznany procesor

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do wideorozmów – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 7100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

złącze USB C

rysik

246,1 x 155,8 x 6,8~8,4 mm

Android 11 z nakładką producenta

źródło