IQOO 8 Pro w drodze. Specyfikacja smartfona ma być konkretna

IQOO 8 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu IQOO 8 Pro.

IQOO 8 Pro to smartfon, którego debiut ma odbyć się na początku sierpnia. Będzie to jeden z pierwszych modeli, które mają otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 888+. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Sprzęt zapowiada się na naprawdę mocnego zawodnika.

IQOO 8 Pro ma dostać ekran OLED z najwyższej półki, choć tutaj konkretne szczegóły nie zostały podane. Wspomniany Snapdragon 888+ ma być wspomagany nawet przez 16 GB pamięci RAM. Na dane zostaną przeznaczone szybkie kości UFS 3.1. Ponadto wiemy, że aparat fotograficzny ma wspierać 5-krotny zoom optyczny.

Kompletna specyfikacja IQOO 8 Pro na razie tajemnicą

Wiemy również, że IQOO 8 Pro otrzyma także szybkie ładowanie baterii o mocy aż 160 W. To pozwoli naładować akumulator do pełna w zaledwie 12 minut. Kompletna specyfikacja techniczna nowego flagowca nie jest jednak znana. Powinniśmy ją poznać bliżej planowanej daty premiery, którą jest 4 sierpnia.

