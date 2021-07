Huawei P50 Pro to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Na ich podstawie powstała makieta telefonu, którą to teraz mamy okazję obejrzeć na wideo. Rzućmy sobie na to okiem. Właśnie tak ma wyglądać nowy flagowiec chińskiej marki, którego premiera odbędzie się za kilka dni.

Makieta Huawei P50 Pro przedstawia nam smartfona, który ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowane w górnej części. Z tyłu obudowy znajdziemy charakterystycznie zaprojektowany aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Ta kamera z pewnością się wyróżnia. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Makieta Huawei P50 Pro na wideo

Huawei P50 Pro ma dostać konkretny aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Domyślamy się, że smartfon będzie aspirować do miana lidera rankingu DxOMark Mobile, co pewnie się uda. Oczywiście nie będzie tam panować wiecznie, ale przez jakiś czas. Pełna specyfikacja techniczna tego flagowca cały czas nie jest znana. To szczegóły, na które ciągle czekamy.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło