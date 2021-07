Samsung Galaxy 22 Ultra i Plus mają ciekawe nazwy kodowe. Firma zrobiła pewien regres w tym temacie. Zobaczmy, pod jakimi kryptonimami się ukrywają.

Samsung Galaxy S22 Ultra, Plus oraz najtańszy model to trzy smartfony, które zobaczymy na początku 2022 r. Były one już obiektem wielu przecieków. Teraz poznajemy ich nazwy kodowe. Tymi są SM-S908, SM-S906 oraz SM-S901. Brzmi ciekawie?

Tegoroczna seria to modele mające oznaczenie w nomenklaturze producenta SM-G991x, SM-G996x oraz SM-G998x. Widzimy więc, że w przypadku smartfonów Samsung Galaxy S22 dokonał się w tym temacie regres. Normalnie spodziewalibyśmy się przeskoczenia na SM-G1000x czy czegoś podobnego. Tak się jednak nie stało. Koreańczycy zdecydowali się na „wyzerowanie licznika” i pozostanie przy nazwach SM-G9xxx, które zapoczątkowano wraz z serią S5.

Premiera modeli Samsung Galaxy S22 już na początku 2022 roku

Wiemy, że Koreańczycy nie chcą zwlekać z debiutem serii Samsung Galaxy S22 i te mają zadebiutować już na początku 2022 r. Spodziewajmy się, że stosowna konferencja Unpacked odbędzie się jeszcze w pierwszej połowie stycznia. Do tego czasu nowe telefony będą jeszcze obiektem całego mnóstwa przecieków.

