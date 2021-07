POCO X3 GT to smartfon, którego premiera jest bliska. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co wiadomo o modelu POCO X3 GT.

POCO X3 GT to nowy smartfon marki, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera odbędzie się już w przyszłym tygodniu, bo już 28 lipca. W międzyczasie do sieci wyciekła przybliżona cena. Mamy też rendery prasowe. Ponadto znana jest specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy więc, co będzie miał do zaoferowania POCO X3 GT.

6,6-calowy ekran 120 Hz

POCO X3 GT otrzyma ekran LCD o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz jest w stanie prezentować obraz w 120 Hz i oferuje jasność na poziomie do 450 nitów. Następnie mamy wsparcie dla HDR10+ i 100 proc. pokrycia z gamą DCI-P3. Całość chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Procesor MediaTek Dimensity 1100

POCO X3 GT ma procesor MediaTek Dimensity 1100. To 8-rdzeniowy układ wykonany w 5-nm litografii. Taktowany on jest zegarem do 2,6 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali G77 MC9. Ten sam SoC dostał OnePlus Nord 2 5G czy Redmi Note 10 Pro 5G. Warto wspomnieć także o tym, że układ wspomagany będzie przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Wiemy, że POCO X3 GT otrzyma baterię o pojemności 5000 mAh. Będzie ona wspierać naprawdę szybkie ładowanie. Akumulator obsłuży ładowarkę o mocy aż 67 W. Takiej nie powstydziłby się żaden flagowiec. Telefon ma też nowoczesne interfejsy do komunikacji bezprzewodowej. W tym Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 czy NFC 3.0.

Cena POCO X3 GT będzie atrakcyjna

Dokładna cena POCO X3 GT na razie nie wyciekła do sieci. Wiemy jednak, że na wybranych rynkach azjatyckich, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się jego premiera, ma wynieść równowartość około 850-900 zł. Dotyczy to podstawowej konfiguracji z 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Pozostałe wersje nie będą dużo droższe.

Potrójny aparat fotograficzny 64 MP

POCO X3 GT otrzyma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP i światłem przysłony f/1.79. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (119°) f/2.3 z matrycą 8 MP oraz kamerkę do zdjęć makro 2 MP f/2.4. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Warto też wspomnieć o stereofonicznych głośnikach z Dolby Atmos.

POCO X3 GT – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 MP f/1.79 + 8 MP f/2.3 + 2 MP f/2.4

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC 3.0

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11

źródło: opracowanie własne