Mi 11T to nowy flagowiec Xiaomi. Smartfon ukrywa się pod nazwą 2107113SG i został dostrzeżony na stronie FCC. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11T.

Xiaomi Mi 11T jest w drodze. Zapewne z wariantem Pro. Informacje o nowym telefonie dostrzeżono na stronie urzędu FCC, gdzie sprzęt zgłoszono już do certyfikacji. To oznacza, że jego premiera może być naprawdę nieodległa. Urządzenie znaleziono w bazie pod nazwą kodową 2107113SG. Co już o nim wiemy?

Niestety o Xiaomi Mi 11T wiadomo bardzo niewiele. Na pewno warto wspomnieć o wsparciu dla UWB (Ultra Wide Band), które obsługują ostatnie iPhone’y czy Galaxy S21 Ultra. Prawdopodobnie smartfon ma procesor Snapdragon 888, a jego cena powinna być atrakcyjna. Dokładna specyfikacja techniczna nie jest jednak na razie znana.

Xiaomi Mi 11T na razie owiany tajemnicą

Poprzednia seria z dopiskiem T w nazwie debiutowała we wrześniu 2020 r. Tak więc możemy się domyślać, że Xiaomi Mi 11T może zostać zaprezentowany w podobnym czasie. Na więcej szczegółów związanych z tymi telefonami trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Przed premierą z pewnością będziemy wiedzieć znacznie więcej.

źródło