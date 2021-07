Galaxy Z Fold 3 i S Pen – Samsung szykuje etui Note Pack

Samsung Galaxy Z Fold 3 pozwoli na pracę z użyciem S Pen. Firma szykuje specjalne etui. To Note Pack. Ponadto Samsung Galaxy Z Fold 3 otrzyma inne pokrowce.

Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie pierwszym składanym smartfonem Koreańczyków, który otrzyma ekran z obsługą piórka S Pen. Jak dobrze wiemy, sam telefon nie otrzyma jednak takiego akcesorium w zestawie. Nie będzie też miał otworu na rysik. Ma jednak pojawić się specjalne etui o nazwie „Note Pack”.

Informacje o etui „Note Pack” dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 przekazał leaker Ishan Agarwal. To tam znajdzie się miejsce dla piórka S Pen, które użytkownik będzie mógł schować w momencie, gdy nie będzie z niego korzystać. Brak otworu w samym smartfonie to oczywiście zabieg marketingowy. Ma on na celu zwiększyć sprzedaż akcesoriów.

Samsung Galaxy Z Fold 3 z S Pen i Note Pack w zestawie

Na rynek ma trafić specjalny zestaw ze smartfonem Samsung Galaxy Z Fold 3 i piórkiem S Pen. To tam znajdzie się wspomniane etui. W przygotowaniu są także inne akcesoria. Agarwal wspomina o pokrowcach z silikonu, skóry i aramidu.

