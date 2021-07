Oppo A93s 5G doczekał się oficjalnej premiery. Cena nie została podana, ale znana jest specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co oferuje telefon Oppo A93s 5G.

Oppo A93s 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego oficjalna premiera. Cena nie została na razie ujawniona. Wiemy jednak, co ma do zaoferowania nowy model Chińczyków. Zobaczmy więc, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu Oppo A93s 5G.













Smartfon Oppo A93s 5G ma procesor MediaTek Dimensity 700. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Ekran to 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+. Jest on w stanie prezentować obraz w 90 Hz.

Oppo A93s 5G ma również potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 48 MP. Pozostałe dwie kamerki otrzymały czujniki 2 MP. Ta przednia pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo A93s 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką ColorOS 11

