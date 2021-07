OnePlus Nord 2 5G z pierwszą aktualizacją. To OxygenOS 11.3 A.05

OnePlus Nord 2 5G dostaje pierwsze uaktualnienie. To aktualizacja OxygenOS 11.3 A.05, która wprowadza usprawnienia systemowe oraz obejmujące aparat fotograficzny. Producent skupił się na poprawkach. Wiemy, że oprogramowanie OxygenOS z modelu OnePlus Nord 2 5G bazuje w dużym stopniu na ColorOS firmy Oppo.

OnePlus Nord 2 5G to smartfon, który dopiero co zadebiutował. Tymczasem jest już pierwsza aktualizacja oprogramowania dla tego modelu. Jest nią OxygenOS 11.3 A.05. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz nowości i zmian widoczny jest poniżej.

Aktualizacja OxygenOS 11.3 A.05 dla OnePlus Nord 2 5G – wykaz zmian

System

Zoptymalizowany algorytm automatycznej jasności

Zoptymalizowane doświadczenie odblokowywania odcisków palców

Naprawiono problem z awarią połączenia Wi-Fi w interfejsie Kreatora konfiguracji

Poprawiona stabilność systemu

Aparat

Nowo dodany tryb Ultra Resolution. Włącz tę funkcję, aby szczegóły obrazu były wyraźniejsze

Zoptymalizowano funkcję upiększania AI, która jest w stanie automatycznie retuszować zdjęcia w oparciu o kolor skóry i preferencje

Poprawiona wydajność aplikacji

Sieć

Poprawiona wydajność i stabilność transferów sieciowych

Aktualizacja OxygenOS 11.3 A.05 dla smartfona OnePlus Nord 2 5G jest już udostępniana drogą OTA na wybranych rynkach. Jej waga to 285 MB. Uaktualnienie pojawiło się m.in. na urządzeniach pochodzących z dystrybucji z rynków EEA. Tak więc jest dostępne w Europie.

źródło