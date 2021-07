MIUI 13 to nowa nakładka Xiaomi, która wprowadzi wiele nowości. Premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Tymczasem w plotkach pojawiły się informacje o nowej funkcji. Tym razem jest to wirtualna pamięć RAM. Podobne rozwiązanie zapowiedziały już firmy Oppo czy Vivo. Zobaczmy, jak to ma działać.

Wirtualna pamięć RAM z aktualizacji MIUI 13 pozwoli na rozszerzenie tej fizycznej o dodatkową poprzez wykorzystanie wolnego miejsca na dane. Jeśli więc smartfon Xiaomi zacznie mieć jej za mało, to skorzysta z dostępnej przestrzeni. Poniżej zrzuty ekranowe, które ujawniają, że w ustawieniach pojawi się po prostu nowy przełącznik. Nie wygląda to skomplikowanie.

Wirtualna pamięć RAM z MIUI 13 rozszerzy ją o 3 GB

Wiemy, że Xiaomi planuje dać możliwość rozszerzenia pamięci RAM swoich smartfonów o 3 GB. Tyle miejsca na dane nowa funkcja z MIUI 13 ma wykorzystać maksymalnie. W przypadku innych producentów telefonów będzie to mogło być więcej. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło