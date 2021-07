Redmi K40 Ultra to smartfon, który jest blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że będą dostępne dwie wersje Redmi K40 Ultra.

Redmi K40 Ultra to smartfon, który był już obiektem plotek. Teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. W drodze są co najmniej dwa różne modele. W zależności od kraju dystrybucji mają one się różnić aparatem. Zobaczmy, co już wiadomo na temat Redmi K40 Ultra.

Smartfon Redmi K40 Ultra otrzyma procesor MediaTek Dimensity 1200. Następnie mamy ekran AMOLED o proporcjach 20:9, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Przekątna nie jest znana, ale pewnie wyniesie około 6,6-6,7 cala. Bateria ma pojemność 5000 mAh i ma wspierać ładowanie o mocy około 67 W.

Redmi K40 Ultra w Chinach ma dostać aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Natomiast wariant dla rynku indyjskiego otrzyma sensor 64 MP. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana. Niekompletne dane smartfona znajdziecie poniżej.

Redmi K40 Ultra – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 / 64 + 8 + x (?) MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

źródło