POCO X3 GT już blisko. Są oficjalne rendery smartfona

POCO X3 GT to smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się oficjalne rendery. Zobaczmy, co już wiadomo o telefonie POCO X3 GT.

POCO X3 GT to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Premiera została zaplanowana na przyszły tydzień. Tymczasem już teraz mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery. Te ujawniają nam, że POCO X3 GT to przebrandowany Redmi Note 10 Pro 5G, co nie jest zaskoczeniem. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna.

POCO X3 GT ma 6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 1100 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie.

Ponadto POCO X3 GT ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką producenta.

POCO X3 GT – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC 3.0

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11 z MIUI 12

