Samsung Galaxy Z Fold 3 dostanie trzy kolory obudowy

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie było obiektem mnóstwa przecieków. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt dostanie trzy kolory obudowy. Potwierdza to strona firmy Dbrand, która specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów dla telefonów.

Wspomniane kolory obudowy, w których będzie można kupić model Samsung Galaxy Z Fold 3, to czarny, ciemnozielony i srebrny. Możliwe, że z czasem Koreańczycy dodadzą do palety jakiś nowy wariant kolorystyczny. Ewentualnie może pojawić się jakaś edycja limitowana telefonu. Początkowo jednak do wyboru mają być trzy opcje.

Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie tańszy od poprzednika. Pod względem aparatu fotograficznego nie wprowadzi rewolucji. Ma jednak wnieść inne ulepszenia względem poprzednika. Jednymi z najważniejszych będzie wsparcie dla piórka S Pen i schowanie kamery pod ekranem. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – specyfikacja techniczna

7,55-calowy składany ekran o nieznanej rozdzielczości i odświeżaniu w 120 Hz

6,23-calowy ekran o nieznanej rozdzielczości

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka Sony IMX374 10 MP do selfie

kamerka Sony IMX471 16 MP do selfie

aparat fotograficzny Sony IMX555 12 MP + 3M5 12 MP + 3L6 12 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3.5

źródło