Samsung Galaxy S22 może zaoferować naprawdę szybkie ładowanie baterii

Samsung Galaxy S22 pojawia się w plotkach od dłuższego czasu. Koreańczycy do tej pory nie wyróżniali się pod kątem szybkiego ładowania akumulatorów. To ma jednak ulec zmianie wraz z nadchodzącymi flagowcami. Świeże przecieki mówią o tym, że w przygotowaniu jest ładowarka o dużej mocy. Pozwoli ona na szybkie ładowanie baterii.

Źródło twierdzi, że w trakcie testów jest ładowarka o mocy 65 W i jest ona przeznaczona dla serii Rainbow RGB. Pod kryptonimem Rainbow ukrywa się cała linia smartfonów Samsung Galaxy S22. R to najtańszy model, G to Plus, a B to wariant Ultra. Choć nie wiadomo, czy każdy z nowych telefonów zaoferuje wsparcie dla tak szybkiego ładowania.

Najszybsze ładowanie baterii może dostać Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra to topowy smartfon z całej serii. Spodziewajmy się, że to ten na pewno zaoferuje najszybsze ładowanie baterii. Jak będzie w przypadku pozostałych telefonów, to przekonamy się z czasem. Premiera ma odbyć się w styczniu.

