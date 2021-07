MIUI 13 to nakładka Xiaomi, która wprowadzi dużo nowości. Na co można liczyć? Rąbka tajemnicy uchyla nowy wyciek. Zobaczmy, co nowego doda MIUI 13.

MIUI 13 to aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Xiaomi, która pojawia się w przeciekach od dawna. Premiera ma odbyć się w sierpniu. Nakładka wprowadzi wiele nowości i nowe funkcje. Co nowego może się pojawić? Tutaj z odsieczą przychodzą nowe przecieki.

Wybrane nowości z Xiaomi MIUI 13 – co nowego

Plotki mówią o tym, że nakładka MIUI 13 wprowadzi nowe funkcje i wśród nich wymienia się odświeżony tryb małego okna czy opcje obejmujące dotyk. Tych jednak nie sprecyzowano. Wśród nowości nie zabraknie także nowych ikonek, animacji, efektów dźwiękowych i przejścia. Pojawi się też technologia rozszerzania pamięci.

Smartfony z MIUI 13 skorzystają z rozwiązania podobnego do tego, które zapowiedziało już Oppo. To rozszerzanie pamięci w momencie, gdy brakuje RAM-u. Wtedy konwertowane jest wolne miejsce na dane. Ma to zapewnić lepszą płynność działania. Xiaomi najwidoczniej to rozwiązanie przypadło do gustu. Nie pozostaje nic innego, jak czekać do momentu oficjalnej prezentacji oprogramowania, gdzie na pewno zobaczymy znacznie więcej nowości.

