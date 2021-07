Huawei P50 Pro ma dostać konkretny aparat fotograficzny. Do sieci wyciekły pewne szczegóły. Zobaczmy, co wiemy o kamerze Huawei P50 Pro.

Huawei P50 Pro to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Wiemy już, jak ma zaprojektowany aparat fotograficzny, bo producent sam ujawnił go na renderze. Teraz dowiadujemy się, z czego ma składać się ta kamera. Pojawiły się pewne informacje o wyposażeniu. Zobaczmy, co już wiemy.

Aparat fotograficzny z Huawei P50 Pro otrzyma sensor VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH. Przysłona matrycy to f/1,8-3,4, a ogniskowa 18-125 mm. Następnie mamy czujnik ultraszerokokątny 18 mm UX-H2 i teleobiektyw 5x. Więcej szczegółów na razie nie podano.

Huawei P50 Pro ma dostać konkretny aparat fotograficzny

Huawei P50 Pro to smartfon, który będzie aspirować do roli telefonu mającego najlepszy aparat fotograficzny na rynku. Z pewnością znajdzie się wysoko lub nawet na szczycie rankingu DxOMark Mobile. Na premierę tego modelu mamy jednak trochę poczekać. Najpierw ma zadebiutować tańszy smartfon bez dopisku Pro w nazwie, co warto mieć na uwadze.

