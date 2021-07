ZTE Axon 30 5G z datą premiery. Jest też specyfikacja techniczna

ZTE Axon 30 5G doczekał się daty premiery. Specyfikacja techniczna smartfona też jest znana. Zobaczmy, co wiemy o modelu ZTE Axon 30 5G.

ZTE Axon 30 5G to smartfon, którego debiut jest blisko. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu oraz jego data premiery. Urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane 27 lipca. Wtedy dołączy do modelu Ultra. Zobaczmy, co już wiadomo o ZTE Axon 30 5G.

Smartfon ZTE Axon 30 5G ma 6,92-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Pod wyświetlaczem znajduje się kamerka 16 MP do selfie. Następnie mamy procesor Snapdragon 870. SoC ma być wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca i są to kości UFS 3.1.

ZTE Axon 30 5G ma tez baterię o pojemności 4100 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 55 W. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe mają matryce 8, 5 i 2 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

ZTE Axon 30 5G – specyfikacja techniczna

6,92-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4100 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

