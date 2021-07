Nokia G50 5G w drodze. Cena smartfona jest niska

Nokia G50 5G to nadchodzący smartfon HMD Global. Cena jest już znana i ta jest niska. Zobaczmy, co wiadomo na temat specyfikacji modelu Nokia G50 5G.

Nokia G50 5G to telefon, który wkrótce dołączy do portfolio smartfonów HMD Global. Urządzenie zostało dostrzeżone w brytyjskich sklepach, a więc jego debiut zapewne jest nieodległy. W jednym cena została ustalona na poziomie 217,52 funtów (ok. 1155 zł). W drugim 207,56 funtów (ok. 1100 zł), a więc jest jeszcze niższa.

Na temat smartfona Nokia G50 5G wiadomo bardzo niewiele. Wspomniane ceny dotyczą modelu w konfiguracji z 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB miejsca na dane. W obu przypadkach opcji z Dual SIM. Widać także informacje o dwóch kolorach obudowy i są to piaskowy oraz niebieski.

Specyfikacja techniczna modelu Nokia G50 5G tajemnicą

Dokładna specyfikacja techniczna smartfona Nokia G50 5G nie jest znana. Do sieci przedostały się tylko informacje widoczne powyżej. Tak więc na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Niska cena pozwala nam jednak sugerować, że pod obudową telefonu HMD Global może umieścić jeden z procesorów firmy MediaTek.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło