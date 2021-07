Maimang 10 SE 5G to nowy smartfon, ale już bez logo Huawei. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co oferuje Maimang 10 SE 5G.

Maimang 10 SE 5G to nowy smartfon marki zapoczątkowanej przez Huawei, który debiutuje w Chinach. Tym razem jednak już bez logo tego producenta, a własnym. Cena została ustalona na poziomie 1699 juanów (ok. 1020 zł). Najbliższa okazja do zakupu nadarzy się 31 lipca. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu Maimang 10 SE 5G.

Smartfon Maimang 10 SE 5G ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 480 wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Jest też bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 22,5 W. To SuperCharge opracowane przez Huawei.

Maimang 10 SE 5G ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Pozostałe dwa mają matryce 2 MP. Przednia kamerka pozwala robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Maimang 10 SE 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 480

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

