Realme GT Explorer Master Edition w zasadzie bez tajemnic. Jest cena

Realme GT Explorer Master Edition to jeden z dwóch nowych smartfonów marki, które są w ogniu przecieków. W sieci w końcu pojawiła się cena. W Chinach urządzenie ma kosztować 2999 juanów (ok. 1800 zł). Dotyczy to modelu z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Co już wiemy o Realme GT Explorer Master Edition?

Smartfon Realme GT Explorer Master Edition otrzyma procesor Snapdragon 870. Wiemy, że ma on być wspomagany przez nawet 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Ekran to 6,55-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

Realme GT Explorer Master Edition otrzyma też potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Sony IMX766 50 MP. Pozostałe dwa czujniki mają matryce 16 i 2 MP. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme GT Explorer Master Edition – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

185 g

Android 11 z nakładką producenta

