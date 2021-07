Honor Magic 3 pozuje na renderach. To w zasadzie Huawei Mate 40 Pro z innym procesorem. Pod obudową modelu Honor Magic 3 jest SoC Snapdragon 888 Plus.

Honor Magic 3 doczekał się kolejnego przecieku przed planowaną premierą. W sieci pojawiły się rendery telefonu. Te ujawniają nam duże podobieństwa do smartfona Huawei Mate 40 Pro. Marka zapożyczyła design, ale wiemy, że zasadniczą różnicą będzie procesor. To układ Snapdragon 888 Plus.

Rendery prezentujące model Honor Magic 3 widoczne są poniżej. Na nich rzeczywiście widać design zapożyczony z flagowca Huawei Mate 40 Pro. Z przodu jest zakrzywiony ekran ze wcięciem dla podwójnej kamery do selfie. Natomiast z tyłu można dostrzec znajomy aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Sam projekt kamery jest jednak nieco inny.

Honor Magic 3 bardzo podobny do Huawei Mate 40 Pro

Nie ukrywajmy, ale podobieństw do Huawei Mate 40 Pro z pewnością nie da się tu odmówić. Honor Magic 3 ma premierę już 12 sierpnia. Wiemy, że w drodze są co najmniej trzy modele, a pewne plotki mówią nawet o czterech. Topowym flagowcem ma być wariant z dopiskiem Pro Plus w nazwie. Tutaj znajdziemy kamerkę do selfie schowaną pod ekranem.

