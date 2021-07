Realme Pad na renderach. Jest częściowa specyfikacja techniczna tabletu

Realme Pad to pierwszy tablet marki. Mamy rendery urządzenia. Jest też częściowa specyfikacja techniczna sprzętu. Zobaczmy, jak wygląda Realme Pad.

Realme Pad to pierwszy tablet w ofercie chińskiego producenta, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć jego rendery. Opracował je Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Ponadto do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o Realme Pad.

Tablet Realme Pad ma 10,4-calowy ekran z wąskimi ramkami. Rozdzielczość wyświetlacza nie jest jednak na razie znana. Wiemy jednak, że z ekranem będzie można pracować z użyciem rysika, który znajdzie się w zestawie. W obudowie ponadto znajduje się slot, gdzie będzie go można schować.

Realme Pad z tyłu obudowy ma pojedynczy aparat fotograficzny z nieznanym sensorem. Wiemy też, że bateria ma pojemność 7100 mAh. Urządzenie ma także złącze USB C i czytnik kart pamięci microSD. Całość ma wymiary 246,1 x 155,8 x 6,8~8,4 mm i pracuje pod kontrolą Androida 11. Więcej szczegółów nie podano. Niekompletna specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet Realme Pad – specyfikacja techniczna

10,4-calowy ekran o nieznanej rozdzielczości

nieznany procesor

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

rozmiar pamięci na dane – brak informacji

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do wideorozmów – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 7100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

złącze USB C

rysik

246,1 x 155,8 x 6,8~8,4 mm

Android 11

źródło