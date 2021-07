OnePlus Nord 2 5G to wyczekiwany średniak, który był obiektem mnóstwa przecieków. Niedawno dowiedzieliśmy się, jaka będzie cena telefonu. Specyfikacja techniczna smartfona wyciekła wcześniej. W tym artykule zebraliśmy znane informacje o modelu OnePlus Nord 2 5G. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.

6,43-calowy ekran Fluid AMOLED

OnePlus Nord 2 5G otrzyma ekran Fluid AMOLED. Będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Wiemy, że ma być w stanie odświeżać obraz w 90 Hz i zapewni wsparcie dla HDR 10+. Będzie to więc całkiem konkretny ekran, jak na taką półkę cenową. Kamerka do selfie znajdzie się w lewym narożniku u góry.

Procesor MediaTek Dimensity 1200

Wiemy, że OnePlus Nord 2 5G będzie pierwszym smartfonem tego producenta, który otrzyma procesor firmy MediaTek. Będzie to 8-rdzeniowy układ Dimensity 1200, co zresztą już oficjalnie potwierdzono. Następnie mamy 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Cena OnePlus Nord 2 5G już znana

Cena modelu OnePlus Nord 2 5G nie została dochowana w tajemnicy. Do sieci wyciekły konkretne kwoty dla rynku indyjskiego. Model mający 128 GB miejsca ma kosztować 31999 rupii (ok. 1670 zł). Natomiast za wersję z 256 GB pamięci trzeba będzie zapłacić 34999 rupii (ok. 1830 zł). W Europie ceny będą wyższe od tych po przewalutowaniu w nawiasach.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

OnePlus Nord 2 5G otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Będzie to Sony IMX766. Ten sam, który ma na przykład Oppo Reno 5 Pro Plus. Kamera otrzyma OIS (optyczną stabilizację obrazu). Pozostałe dwa obiektywy to ultraszeroki kąt z matrycą 8 MP i kamerka mono z czujnikiem 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 4500 mAh i dwa następne Androidy

OnePlus Nord 2 5G otrzyma baterię o pojemności 4500 mAh. Wiemy, że będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 30 W. Poza tym wiemy, że zadebiutuje z OxygenOS 11 na Androidzie 11. Producent już teraz deklaruje dwie duże aktualizacje platformy Google (do Androida 13 włącznie) i trzeci rok wsparcia z poprawkami. Premiera już 22 lipca. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą smartfonów z Androidem zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

OnePlus Nord 2 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran Fluid AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych pod ekranem

160 x 73,8 x 8,1 mm

Android 11 z OxygenOS 11

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: opracowanie własne