Android 12 wkrótce zostanie sfinalizowany. Aktualizacja do nowej wersji platformy Google z czasem trafi na liczne smartfony. Również te należące do Xiaomi i marek Redmi oraz POCO. W sieci pojawiła się uaktualniona lista urządzeń (względem tej poprzedniej), które mają załapać się na nowe oprogramowanie. Obejmuje ona też wykaz modeli, na których Android 12 jest już obecnie testowany. Zobaczmy, jak to dokładnie się przedstawia.

Android 12 jest testowany na tych smartfonach Xiaomi, Redmi i POCO

Xiaomi już testuje system Android 12 na wybranych telefonach. Są to nowsze flagowce, na które to aktualizacja powinna z czasem trafić w pierwszej kolejności. W wersji beta oprogramowanie testowane jest na smartfonach, których wykaz znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 11 / Pro / Ultra

Xiaomi Mi 11i / 11X / 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra

Xiaomi MI 10T / 10T Pro

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi 30S Ultra

POCO F3

Smartfony Xiaomi z aktualizacją do systemu Android 12

Natomiast poniżej znajduje się rozpiska tych telefonów (poza wymienionymi wyżej), które na pewno mają dostać aktualizację do nowej wersji platformy Google.

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10 Lite / Zoom / Youth

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Smartfony Redmi i POCO z aktualizacją do systemu Android 12

Następnie mamy modele submarek Redmi i POCO. Poniższa rozpiska dotyczy tych telefonów, na które na pewno ma trafić aktualizacja do systemu Android 12.

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / 9T

Redmi Note 10 / 10S / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 8 2021

Redmi 9T / 9 Power

Redmi Note 9 4G

Redmi K30 / K30 5G / K30 Racing / K30i

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K40

Redmi K40 Gaming Edition

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

POCO M3 / M3 Pro 5G

POCO M2 Pro

Aktualizacja do systemu Android 12 rozważana jest także do smartfonów Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 4G oraz globalnej edycji Redmi Note 9. Natomiast pozostałe z serii Redmi 9, Mi 9, Mi 9T, Redmi 8 i starsze uaktualnienia nie dostaną. Dotyczy to także POCO M2 i C3.

źródło