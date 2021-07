Lei Jun ma nowy telefon Xiaomi – Mix 4 czy Mi 12?

Lei Jun przesiadł się na nowy telefon. Spekuluje się, że to Xiaomi Mi 12 lub Mix 4. Urządzenia nie zidentyfikowano. Najpewniej to jednak Xiaomi Mi Mix 4.

Lei Jun to CEO chińskiej marki, który do niedawno użytkował model Mi 11 Pro. teraz to uległo zmianie. Zauważono, że jego ostatnie wpisy umieszczane w chińskiej społecznościówce Weibo pochodzą z nowego modelu, który nie został zidentyfikowany. Sugeruje się, że dokonał przesiadki na Xiaomi Mi 12 lub model Mix 4.

Poniżej widać, że do zmiany doszło 16 lipca. Od tego momentu ma niezidentyfikowany model telefonu, a więc jest to zupełnie nowe urządzenie, które nie trafiło na razie na rynek. Co to może być za sprzęt? Raczej smartfon, który pojawi się wcześniej.

Lei Jun zapewne ma model Mix 4, a nie Xiaomi Mi 12

Domyślamy się, że tajemniczym smartfonem, który użytkuje teraz Lei Jun, jest Xiaomi Mi Mix 4. Wynika to z faktu, że premiera tego modelu jest już bardzo blisko. Wiemy, że ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Natomiast flagowca Mi 12 spodziewamy się dopiero pod koniec tego roku.

