Pixel 6 XL ma zaoferować zoom 5x. Aparat Google ujawnia, że to funkcja „ultratele”. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o kamerze smartfona Google Pixel 6 XL.

Pixel 6 XL to większy z dwóch nadchodzących telefonów. Aplikacja Aparat Google ujawnia jedną z planowanych dla niego funkcji. Będzie to zoom 5x o nazwie ultratele. Takich wzmianek doszukano się w kodzie oprogramowania. Na temat kamery dla tego konkretnego modelu wiadomo już więcej.

Wspomniany zoom ultratele pozwoli na uzyskanie 5-krotnego zbliżenia optycznego, a więc bez utraty szczegółów. Poniżej widać wzmianki w kodzie, których doszukano się w aplikacji Aparat Google. Coś z pewnością jest na rzeczy. Co jeszcze wiadomo o kamerze modelu Pixel 6 XL?

Google Pixel 6 XL dostanie potrójny aparat fotograficzny

Wiemy, że Google Pixel 6 XL otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 12 MP. Całość dopełni teleobiektyw z sensorem 48 MP. To on właśnie ma odpowiadać za obsługę wspomnianej funkcji, którą jest zoom ultratele. Premiery spodziewajmy się jesienią. Do tego czasu telefony będą jeszcze obiektem mnóstwa przecieków.

