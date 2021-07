MIUI 12.5 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Łącznie znajdzie się na kilkudziesięciu modelach chińskiej marki. Tymczasem otrzymują ją dwa następne modele. Tymi są Xiaomi Mi Mix 3 oraz Redmi 10X 4G. Uaktualnienie dla tych smartfonów już pojawia się na pierwszych rynkach.

Xiaomi Mi Mix 3 dostaje MIUI 12.5 na terenie Państwa Środka. Aktualizacja wprowadzana jest wraz z firmware z numerkiem V12.5.1.0.QEECNXM. Waga w przypadku wersji dystrybuowanej drogą OTA wynosi 2,4 GB i bazuje na systemie Android 10. Natomiast w przypadku Redmi 10X 4G jest to oprogramowanie oznaczone ciągiem znaków V12.5.2.0.RJOCNXM, które oparto na Androidzie 11. Tutaj w przypadku dystrybucji drogą OTA rozmiar wynosi 2,7 GB.

Aktualizacja MIUI 12.5 dla Redmi 10X 4G i Xiaomi Mi Mix 3 wkrótce na innych rynkach

Uaktualnienie do MIUI 12.5 dla wspomnianych smartfonów na razie zostało udostępnione tylko dla egzemplarzy z chińskiej dystrybucji. Aktualizacja dla Redmi 10X 4G i Xiaomi Mi Mix 3 trafi jednak wkrótce także do użytkowników z innych regionów. Jest to kwestia maksymalnie kilku najbliższych tygodni.

