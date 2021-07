Honor Magic 3 5G jest już blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Telefon będzie mocny, Zobaczmy, co wiemy o modelu Honor Magic 3 5G.

Honor Magic 3 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się 12 sierpnia. Urządzenie jest częścią serii telefonów opracowywanych pod nazwą kodową Elizabeth. Do sieci w końcu wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy, co ma zaoferować ten sprzęt.

Flagowiec Honor Magic 3 5G otrzyma 6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2772 x 1344 pikseli. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 888+, który trafi także do modelu Xiaomi Mi Mix 4. Pojawi się także bardzo szybkie ładowanie baterii. W standardzie z użyciem ładowarki o mocy 66 W, ale będzie też obsługa 100 W. W przypadku ładowania bezprzewodowego możemy liczyć na co najmniej 50 W.

Kompletna specyfikacja modelu Honor Magic 3 5G tajemnicą

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Honor Magic 3 5G nie jest znana. Jest jednak bardzo możliwe, że poznamy ją przed planowaną na sierpień premierą. Do tego czasu telefon zapewne będzie jeszcze obiektem wielu przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło